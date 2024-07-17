Российские компании активно ищут сотрудников в Африке из-за дефицита кадров

Российский рынок труда открывает двери для африканских работников

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские компании, столкнувшись с острым дефицитом рабочей силы, активно ищут сотрудников на африканском континенте. По данным одного из ведущих хедхантинговых агентств, в первой половине 2024 года количество вакансий для африканских работников увеличилось в десятки раз.

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Особенно заметный рост числа вакансий был зафиксирован в Кении, где этот показатель возрос в 39 раз, достигнув 6,4 тысячи (с 161 вакансии). Также рост наблюдался в Зимбабве (в 15 раз, до 165 вакансий), Камеруне (в девять раз, до 130 вакансий) и Замбии (в восемь раз, до 224 вакансий).

В 2024 году российские компании впервые начали размещать вакансии в таких странах, как Непал, Багамские острова, Барбадос, Малави, Исландия, Сьерра-Леоне, Габон и Центральноафриканская Республика.

Среди наиболее востребованных категорий работников российскими работодателями числятся менеджеры по работе с клиентами, IT-специалисты, маркетологи, а также специалисты в области искусства и массмедиа, административный персонал, рабочие и строители.

Количество предложений работы для иностранных специалистов в сфере науки и образования увеличилось вдвое. Также возрос спрос на иностранных рабочих (на 68%), специалистов сельского хозяйства (на 63%), а также сотрудников в сфере добычи сырья и строительства (на 53% и 51% соответственно).

По мнению экспертов, рост привлекательности России для африканских работников обусловлен увеличением заработных плат, как сообщает издание "Акценты".

Однако, африканским специалистам на российском рынке труда предстоит конкурировать с мигрантами из Центральной Азии, число которых продолжает расти.