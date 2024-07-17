Цены на нефть стремительно падают: экономические данные Китая шокируют инвесторов

Цены на нефть снижаются на фоне экономических данных из Китая

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за опасений по поводу сокращения спроса со стороны Китая.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

На 8:01 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,14%, до 83,62 доллара за баррель, а цена сентябрьских фьючерсов на WTI упала на 0,11%, до 79,62 доллара за баррель.

Китай, являясь крупнейшим импортером нефти, привлекает внимание инвесторов, которые оценивают последние данные по экономике страны. В течение этой недели проходит Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая XX созыва, на котором определяются направления социально-экономического развития КНР.

Экономические данные Китая, опубликованные в понедельник, показали рост промышленного производства в июне на 5,3% в годовом выражении, что выше ожиданий аналитиков (5%). Однако ВВП Китая во втором квартале вырос на 4,7% год к году при прогнозе 5,1%, а в квартальном выражении показатель увеличился на 0,7%, что ниже ожидаемого роста в 1,1%, сообщает РИА Новости.

Эти более слабые, чем ожидалось, данные вызывают сомнения у участников рынка относительно спроса на нефть в Китае. Рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун отметил, что надежды на усиление стимулирующих мер на Третьем пленуме также немного угасли.

Кроме того, Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает снижение запасов нефти в США за предыдущую неделю на 4,44 миллиона баррелей, что также влияет на цены на нефть.