Этим категориям пенсионеров повысят выплаты с 1 августа

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин указал на пять категорий пенсионеров, которые будут получать повышенные пенсии с 1 августа, согласно информации, предоставленной порталом AIF. RU.
Эксперт отметил, что перерасчет пенсий ожидает тех, кто работал в 2023 году. Эта группа состоит из примерно 8 миллионов человек.
Сумма повышения будет индивидуальной. Она зависит от уплаченных взносов работодателя и стоимости пенсионного балла на момент выхода на пенсию.
С другой стороны, специалист из "Народного фронта. Аналитика" Ирина Блинкова отметила, что фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена для тех, кто достиг 80-летнего возраста в июле или был признан инвалидом первой группы.
Также планируется увеличение доплат к пенсиям членам летных экипажей гражданской авиации и сотрудникам угольной промышленности при выполнении условий выслуги лет в данных областях.
Получатели накопительных и срочных пенсий также могут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат, поскольку частные пенсионные фонды и управляющие компании показали положительные финансовые результаты.
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