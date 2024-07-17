Этим категориям пенсионеров повысят выплаты с 1 августа

С 1 августа пять категорий граждан получат повышенные пенсии

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин указал на пять категорий пенсионеров, которые будут получать повышенные пенсии с 1 августа, согласно информации, предоставленной порталом AIF. RU.

Фото: flickr.com by Ernst Vikne, CC BY 2.0

Эксперт отметил, что перерасчет пенсий ожидает тех, кто работал в 2023 году. Эта группа состоит из примерно 8 миллионов человек.

Сумма повышения будет индивидуальной. Она зависит от уплаченных взносов работодателя и стоимости пенсионного балла на момент выхода на пенсию.

С другой стороны, специалист из "Народного фронта. Аналитика" Ирина Блинкова отметила, что фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена для тех, кто достиг 80-летнего возраста в июле или был признан инвалидом первой группы.

Также планируется увеличение доплат к пенсиям членам летных экипажей гражданской авиации и сотрудникам угольной промышленности при выполнении условий выслуги лет в данных областях.

Получатели накопительных и срочных пенсий также могут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат, поскольку частные пенсионные фонды и управляющие компании показали положительные финансовые результаты.