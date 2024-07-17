Обсуждаются вопросы развития транспортной системы Северного Кавказа

Регионы проработают предложения по улучшению железнодорожной сети на Северном Кавказе

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил соответствующим министерствам, РЖД и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в Северо-Кавказском федеральном округе, передает ТАСС.

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Глава правительства подчеркнул, что на совещании были подробно обсуждены вопросы развития транспортной системы в округе, которая нуждается в существенном обновлении. Он также отметил, что интерес к путешествиям по Кавказу растет, что приводит к увеличению пассажиропотока.

Транспортная сеть Северного Кавказа представлена преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом. В регионе также есть авиасообщение. Однако железнодорожная сеть играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре этого региона. Важное значение имеют такие железнодорожные маршруты, как Северо-Кавказская железная дорога, соединяющая различные регионы и обеспечивающая трансграничные перевозки. Все это важно для развития экономики и повышения доступности территорий в Северо-Кавказском федеральном округе.