В Южном Техасе потребители в ожидании устранения перебоев в подаче электроэнергии после урагана Берилл

Губернатор Техаса Грег Эбботт требует, чтобы коммунальная компания CenterPoint Energy рассказала о шагах, предпринятых ею для устранения перебоев в подаче электроэнергии из-за экстремальных погодных явлений, пишет Zero Hedge.
В настоящее время сотни тысяч потребителей Южного Техаса остаются без электричества после урагана Берилл.
CenterPoint утверждает, что восстановила электроснабжение более чем 85 процентам пострадавших клиентов и находится на пути к достижению целевого показателя восстановления в 90 процентов.
Также компания посоветовала людям соблюдать меры безопасности, пока решается ситуация с отключением электроэнергии. Гражданам рекомендовано держаться на расстоянии не менее 35 футов от оборванной линии электропередачи или поврежденного электрооборудования.
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