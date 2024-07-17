В Южном Техасе потребители в ожидании устранения перебоев в подаче электроэнергии после урагана Берилл

Сотни тысяч жителей Техаса остаются без электричества после урагана Берилл

Губернатор Техаса Грег Эбботт требует, чтобы коммунальная компания CenterPoint Energy рассказала о шагах, предпринятых ею для устранения перебоев в подаче электроэнергии из-за экстремальных погодных явлений, пишет Zero Hedge.

Фото: flickr.com by Министерство сельского хозяйства США, PDM

В настоящее время сотни тысяч потребителей Южного Техаса остаются без электричества после урагана Берилл.

CenterPoint утверждает, что восстановила электроснабжение более чем 85 процентам пострадавших клиентов и находится на пути к достижению целевого показателя восстановления в 90 процентов.

Также компания посоветовала людям соблюдать меры безопасности, пока решается ситуация с отключением электроэнергии. Гражданам рекомендовано держаться на расстоянии не менее 35 футов от оборванной линии электропередачи или поврежденного электрооборудования.