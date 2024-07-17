В Калининградской области начался сбор крыжовника на новой плантации

Фермер из Калининградской области выращивает крыжовник в промышленных масштабах

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Полесском районе Калининградской области начали собирать крыжовник на новой плантации, расположенной в посёлке Ильинка, пишет kgd. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Szyx (ArséniureDeGallium), CC BY 3.0

Фермер Эльдар Лобов выращивает ягоду в промышленных масштабах, благодаря полученному в 2022 году гранту "Агростартап". Он уже приобрел необходимые саженцы, оборудование и пробурил скважину на площади пять гектаров.

Сейчас Лобов собирает первый урожай сортов Колобок, Малахит и Арлекин, отличающихся по цвету и вкусу. В этом году планируется собрать четыре тонны ягод, а в следующем году прогнозируется до 20 тонн. В дальнейшем часть урожая будет отправляться на переработку и в другие регионы, а к 2027 году ожидается урожайность в 45 тонн.

Фермер также планирует приобрести ягодоуборочный комбайн и открыть цех по переработке. Пока же он собирается продавать крыжовник на ярмарках и рынках региона, а в перспективе планирует открыть ещё несколько плантаций с редкими для Калининграда ягодами.