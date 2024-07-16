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Заказывать товары и вещи с маркетплейса Wildberries в некоторых регионах России стало накладнее

В ряде регионов РФ доставка с Wildberries стала платной

1:16
Экономика

Недавно многие жители России, включая жителей Бурятии, заметили, что заказывать товары с платформы Wildberries стало дороже, пишет "Байкал-Daily".

Теперь при оформлении покупки часть пользователей сталкивается с дополнительной стоимостью доставки, которая может варьироваться от небольших 5-15 рублей до более крупных сумм.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что компания продолжает развивать логистическую инфраструктуру в различных регионах России, включая удаленные районы, где доставка имеет свои особенности, такие как использование авиаперевозок, влияющих на стоимость.

Сейчас Wildberries проводит тестирование нового метода отображения стоимости доставки на таких территориях, включая Бурятию.

Стоимость логистики будет явно отображаться как отдельный пункт при оформлении заказа. При расчете цены будут учитываться не только регион доставки, но и габариты товара и вид доставки.

Склады находятся в удаленных местах, поэтому стоимость может измениться. После проведения теста результаты будут проанализированы, и в зависимости от поведения покупателей будут приняты дальнейшие решения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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