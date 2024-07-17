Принято решение о дополнительной добыче нерки на Чукотке

На Чукотке утвердили дополнительный объём добычи нерки

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Окружная комиссия увеличила квоты для рыбопромышленников, работающих в Мейныпильгынской озерно-речной системе. Сверх первоначальных квот им было разрешено добывать 15,8 тонн нерки, как сообщает ИА "Чукотка".

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Решение об увеличении квот было принято окружной комиссией по регулированию добычи анадромных видов рыб. Научный мониторинг для юго-западного побережья Чукотки позволил утвердить дополнительный объём нерки.

В окружном департаменте сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что в связи с освоением ранее заданных объемов комиссия выделила дополнительные 15,8 тонн нерки. Эти объемы были выделены для промысловиков, занимающихся рыболовством в Мейныпильгынской озерно-речной системе — Берингово море, реки Майныян и Пильгын.

Добычу лососей на этих участках ведут две компании. На данный момент, в Мейныпильгынской ОРС промысловики добыли 185,4 тонн красной рыбы, что составляет 92,7% от первоначально распределенного объема.