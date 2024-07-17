Принято решение о дополнительной добыче нерки на Чукотке

Окружная комиссия увеличила квоты для рыбопромышленников, работающих в Мейныпильгынской озерно-речной системе. Сверх первоначальных квот им было разрешено добывать 15,8 тонн нерки, как сообщает ИА "Чукотка".
Решение об увеличении квот было принято окружной комиссией по регулированию добычи анадромных видов рыб. Научный мониторинг для юго-западного побережья Чукотки позволил утвердить дополнительный объём нерки.
В окружном департаменте сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что в связи с освоением ранее заданных объемов комиссия выделила дополнительные 15,8 тонн нерки. Эти объемы были выделены для промысловиков, занимающихся рыболовством в Мейныпильгынской озерно-речной системе — Берингово море, реки Майныян и Пильгын.
Добычу лососей на этих участках ведут две компании. На данный момент, в Мейныпильгынской ОРС промысловики добыли 185,4 тонн красной рыбы, что составляет 92,7% от первоначально распределенного объема.
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