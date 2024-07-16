Рыбную муку будут производить в Камчатском крае

На Камчатке в следующем году запустят производство рыбной муки

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор ООО "СКИТ" Андрей Тихонов сообщил, что на будущий год запланировано строительство рыбомучного завода для выпуска кормовой муки и технического жира. Об этом пишет Fishnet.

Фото: Официальный сайт правительства Камчатского края is licensed under public domain

Компания успешно реализовала проект по строительству икорного цеха на сумму 1 млрд рублей и провела модернизацию очистных сооружений в 2023 году. По словам Тихонова, это позволило увеличить производственные мощности в четыре раза — до 600 тонн. Большая часть произведенной продукции (60-70%) реализуется на внутреннем рынке.

В рамках программы "Доступная рыба" компания предоставляет часть продукции по льготным ценам местным жителям. Остаток продукции поступает на российский рынок через Владивосток.

Завод оснащен отечественным оборудованием и способен выпускать от 1 до 1,5 тонн рыбной продукции в час.

Рыбная мука — это ценный кормовой продукт, получаемый из отходов переработки различных видов рыбы, морских млекопитающих и ракообразных, а также при обработке морепродуктов.

ООО "СКИТ" было основано в 2000 году в Соболевском районе. Предприятие занимается рыболовством, переработкой и консервированием рыбы. Чистая прибыль компании в 2023 году превысила 300 млн рублей.