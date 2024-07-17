В ближайшие время новостройки в России подешевеют на 40%

Спад цен: что ждёт рынок новостроек в России?

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшие два года, как предсказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, цены на новостройки в России могут снизиться на 40 процентов.

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Это мнение было высказано в контексте отмены льготной ипотеки на новостройки, что, по его мнению, приведет к снижению спроса. Он также отметил, что застройщики уже готовятся предложить скидки, подготавливаясь к новым условиям на рынке, сообщает "Российская газета".

Однако не все эксперты разделяют мнение Аксакова о массовом снижении цен. Например, основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик указал на то, что текущие цены на новостройки уже отражают существующие рыночные условия, учитывая скидки при переуступке от физических лиц, что составляет примерно 10 процентов от первоначальной цены застройщика.