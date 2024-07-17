В ближайшие время новостройки в России подешевеют на 40%

В ближайшие два года, как предсказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, цены на новостройки в России могут снизиться на 40 процентов.
Это мнение было высказано в контексте отмены льготной ипотеки на новостройки, что, по его мнению, приведет к снижению спроса. Он также отметил, что застройщики уже готовятся предложить скидки, подготавливаясь к новым условиям на рынке, сообщает "Российская газета".
Однако не все эксперты разделяют мнение Аксакова о массовом снижении цен. Например, основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик указал на то, что текущие цены на новостройки уже отражают существующие рыночные условия, учитывая скидки при переуступке от физических лиц, что составляет примерно 10 процентов от первоначальной цены застройщика.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.