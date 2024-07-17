Сотням тысяч российских пенсионеров пересчитают выплаты

Около 233,5 тысяч россиянам пересчитают пенсии

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках нового законопроекта, около 233,5 тысяч россиян получат пересчитанную страховую пенсию за счёт включения в общий стаж периодов работы на Украине с 1991 года по 23 февраля 2022 года, сообщает агентство ТАСС.

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Согласно обоснованию к законопроекту Минтруда, средняя страховая пенсия увеличится на 2 385 рублей в 2024 году, на 2 524 рубля в 2025 году и на 2 686 рублей в 2026 году. Кроме того, более трёх тысячам человек будет установлена страховая пенсия, которую им ранее отказывали по различным причинам.

Прогнозируется, что в 2024 году средняя страховая пенсия в России составит 13 818 рублей, в следующем году — 14 470 рублей и через два года — 15 172 рубля. Расходы на выплаты в текущем году могут достигнуть около 6,7 миллиарда рублей, что будет финансироваться из бюджета Социального фонда РФ.

При условии принятия законопроекта в страховой стаж будут включены периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.