Центробанк вскоре объявит своё решение по ключевой ставке: куда лучше вложить деньги

Влияние возможного повышения ставки Центробанка на депозитные условия

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

На следующей неделе Центробанк огласит своё решение относительно ключевой процентной ставки. Эксперты Life, опрошенные по этому поводу, прогнозируют, что после повышения ставки может увеличиться доходность новых депозитов, однако сопровождающие ограничения могут сделать такие вложения менее привлекательными.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

В декабре 2023 года Центробанк установил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. С тех пор регулятор сохранял ставку неизменной уже четыре раза подряд. Летом начались обсуждения о возможном повышении ставки до 17-18 процентов. Следующее заседание регулятора запланировано на 26 июля.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение о возможном повышении ставки Центробанка до 18 процентов. Это могло бы улучшить условия по вкладам и предложить клиентам более высокую доходность.

Глава департамента продаж и клиентской поддержки в "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман полагает, что при повышении ставки некоторые крупнейшие банки России смогут предложить клиентам привлекательные вклады. Однако высокие ставки могут сопровождаться ограничениями на расходные операции и условиями пополнения депозита.

Также возможно введение высокого минимального порога для открытия вклада и условие наличия кредитной карты. По мнению Шнейдермана, вклад, открытый за десять дней до повышения ставки, может оказаться наиболее выгодным.