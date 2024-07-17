Катастрофа для виноделов: виноград в России увядает раньше времени из-за жары

Урожай под угрозой: виноград в России поспел раньше срока

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году в России ожидается редкое явление — отдельные сорта винограда созреют уже в третьей декаде июля, сообщил директор по сельскому хозяйству агрофирмы "Южная" Иван Чурсин. Эту информацию передает РБК.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Из-за раннего созревания почти все сорта будут готовы к сбору в августе, и начнется их быстрое увядание, что может привести к значительным потерям. В такой ситуации многое будет зависеть от скорости сбора и переработки винограда на предприятиях.

Также, из-за высокой температуры виноград будет созревать очень быстро, однако некоторые сорта могут не достигнуть фенологической зрелости, что приведет к проблемам с кислотностью.

Винодел и создатель винодельческого кооператива под Анапой Геннадий Опарин также отметил, что ягоды и грозди будут меньшего размера и с меньшим содержанием воды. Из-за жары и ранней уборки существует риск потерять 10-15, а возможно и 20 процентов урожая.