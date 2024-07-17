Первой в новое жильё должна зайти кошка: россияне отказываются от покупки жилья из-за примет

Почти половина россиян верит в приметы при покупке жилья

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

При выборе и обустройстве нового жилья почти половина россиян (49%) обращает внимание на приметы, несмотря на то что большинство из них (61%) скептически относятся к суевериям.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Эти данные были получены в результате исследования, проведенного девелоперской и страховой компаниями, и стали известны "Известиям".

Среди всех россиян больше всего в приметы верят москвичи (17%), на втором месте — жители Самары (14%), и замыкают тройку жители Казани (12%). Мужчины (51%) и женщины (49%) оказались суеверными почти в равной степени. Чаще всего доверяют приметам молодые люди в возрасте от 26 до 30 лет (каждый пятый респондент).

Самое распространенное суеверие среди опрошенных — это убеждение, что первой в новое жилье должна войти кошка. Так ответили 50% респондентов. На втором месте примета о необходимости организовать застолье после переезда для спокойной жизни в новой квартире (29%). Приметы о подкове над входной дверью и мужчине, первым переступившем порог, заняли третье место (по 21%). 13% кладут монету под порог, а 4% "забирают домового" из старого жилья.

Лишь 20% респондентов уверены, что приметы действительно работают. 65% скептически относятся к ним, но все равно соблюдают на всякий случай. 60% опрошенных чаще обращают внимание на негативные приметы, тогда как только 12% руководствуются позитивными.