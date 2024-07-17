Расчёты между Китаем и Россией столкнулись с новыми трудностями

ВТБ Шанхай: платежи не доходят до китайских контрагентов

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Платежи через ВТБ Шанхай перестали доходить до китайских контрагентов с 20 июня, сообщают "Ведомости”. Импортеры жалуются на задержки, которые связаны с обновлением платежного софта.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

ВТБ обещает исправить ситуацию к 15-17 июля. Проблемы с платежами отмечены и в других китайских банках. Основная причина задержек — отсутствие юаней после санкций, что требует перестройки маршрутов транзакций.

ВТБ планирует увеличить штат в Шанхае, несмотря на трудности с открытием счетов. Сбербанк и Альфа-банк также стремятся открыть филиалы в Китае, но сталкиваются с препятствиями.