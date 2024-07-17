Турция решила охладить экономику за счёт введения минимальной налоговой ставки платежей для бизнеса

Правительство Турции приняло решение охладить экономику, введя минимальную налоговую ставку для бизнеса в размере 10%, сообщает Financial Times.
Согласно источникам издания, правящая Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, может объявить о новом налоговом пакете в ближайшее время.
Эти реформы нацелены на расширение налоговой базы и поддержание усилий по снижению инфляции за счет ужесточения фискальной политики. Они являются частью более масштабной программы экономического оздоровления, запущенной после переизбрания Эрдогана в мае прошлого года.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.