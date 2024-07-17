Инвесторы теряют веру в экономику Германии из-за плохих показателей развития её промышленности

По данным Bloomberg, в исследовании аналитиков института ZEW отмечено, что доверие инвесторов к экономике Германии снизилось впервые за год. Эксперты указывают, что индекс ожиданий инвесторов в июле упал с 47,5 до 41,8 пункта.
Эта тенденция связана с плохими результатами промышленности крупнейшей экономики Европы и её перспективами.
Президент ZEW Ахим Вамбах пояснил, что экономические перспективы ухудшаются. Снижение немецкого экспорта в мае больше, чем ожидалось, политическая неопределённость во Франции и отсутствие ясности в отношении будущей денежно-кредитной политики ЕЦБ способствовали такому развитию событий.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.