Инвесторы теряют веру в экономику Германии из-за плохих показателей развития её промышленности

Экономика Германии теряет доверие инвесторов

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По данным Bloomberg, в исследовании аналитиков института ZEW отмечено, что доверие инвесторов к экономике Германии снизилось впервые за год. Эксперты указывают, что индекс ожиданий инвесторов в июле упал с 47,5 до 41,8 пункта.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Эта тенденция связана с плохими результатами промышленности крупнейшей экономики Европы и её перспективами.

Президент ZEW Ахим Вамбах пояснил, что экономические перспективы ухудшаются. Снижение немецкого экспорта в мае больше, чем ожидалось, политическая неопределённость во Франции и отсутствие ясности в отношении будущей денежно-кредитной политики ЕЦБ способствовали такому развитию событий.