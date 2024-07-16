Пенсионеров предупредили об обмане с выплатами за советский стаж

Пенсионеры под прицелом мошенников: как не стать жертвой

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Важно, чтобы пожилые люди в России были особенно внимательны к финансовым предложениям, которые поступают к ним. Особенно в свете предупреждений о возможных мошеннических схемах, связанных с выплатами пенсионерам.

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru, CC BY-SA 4.0

Эксперты подчеркивают, что учащение случаев обмана связано с расширением информационного поля и использованием его нечестными лицами для личного обогащения за счёт недосведомлённости людей.

В частности, распространённой схемой стало предлагать пенсионерам мнимые проверки прав на получение дополнительных выплат за советский стаж, сообщает "Газета.Ru".

Однако представители ПФР подчёркивают, что перерасчёт пенсий за советский стаж уже проводился массово в 2009 году, и практически все граждане, обращающиеся за информацией, получают ответ о том, что дополнительных выплат им не полагается, так как всё это уже давно учтено.