Пенсионеров предупредили об обмане с выплатами за советский стаж

Важно, чтобы пожилые люди в России были особенно внимательны к финансовым предложениям, которые поступают к ним. Особенно в свете предупреждений о возможных мошеннических схемах, связанных с выплатами пенсионерам.
Эксперты подчеркивают, что учащение случаев обмана связано с расширением информационного поля и использованием его нечестными лицами для личного обогащения за счёт недосведомлённости людей.
В частности, распространённой схемой стало предлагать пенсионерам мнимые проверки прав на получение дополнительных выплат за советский стаж, сообщает "Газета.Ru".
Однако представители ПФР подчёркивают, что перерасчёт пенсий за советский стаж уже проводился массово в 2009 году, и практически все граждане, обращающиеся за информацией, получают ответ о том, что дополнительных выплат им не полагается, так как всё это уже давно учтено.
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