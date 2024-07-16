Евросоюз массово закупает российский газ: импорт вырос на 24%

Евросоюз нарастил закупки трубопроводного газа у России

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз в первой половине года увеличил закупки российского трубопроводного газа на 24%. Об этом говорится в отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

С января по июнь импорт трубопроводного газа в ЕС из третьих стран вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 80 миллиардов кубометров. По мнению экспертов, одним из ключевых факторов этого роста стали поставки газа из России.

В отчете также указано, что в июне спрос на газ в Германии увеличился на 7,6%, достигнув 3,7 млрд кубометров, тогда как в Италии он снизился на 9,9% до 3,4 млрд кубометров. Во Франции спрос упал на 5,3%, составив 1,4 млрд кубометров, а в Испании — на 20% до 1,9 млрд кубометров. Великобритания сократила потребление газа на 7,4%, до 2,7 млрд кубометров.