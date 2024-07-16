Россия угрожает Западу финансовым коллапсом из-за конфискации её активов

Песков: Западу грозит крах из-за конфискации российских активов

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская Федерация давно предупреждала, что попытки конфискации её активов приведут к разрушению западной финансовой системы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что саудовские власти намекнули странам G7 о возможной продаже части европейских облигаций в случае конфискации российских активов на Западе.

Песков подчеркнул, что такие незаконные действия со стороны Запада повлекут за собой значительный ущерб для международной финансовой системы и заставят многие крупные и богатые страны задуматься о судьбе своих активов за рубежом.