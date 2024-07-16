Российская Федерация давно предупреждала, что попытки конфискации её активов приведут к разрушению западной финансовой системы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что саудовские власти намекнули странам G7 о возможной продаже части европейских облигаций в случае конфискации российских активов на Западе.
Песков подчеркнул, что такие незаконные действия со стороны Запада повлекут за собой значительный ущерб для международной финансовой системы и заставят многие крупные и богатые страны задуматься о судьбе своих активов за рубежом.
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