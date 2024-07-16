Поставки российского газа в Китай выросли более чем на треть

Россия увеличила экспорт газа в Китай

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки российского трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири" в первой половине 2024 года увеличились более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, как сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по газовому рынку.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

В начале мая "Газпром" сообщил, что с начала 2024 года значительно увеличил поставки газа в Китай по "Силе Сибири", превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 37,4%.

В 2023 году "Газпром" нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 1,5 раза, достигнув 22,7 млрд кубометров, что на 700 млн кубометров больше контрактных обязательств.