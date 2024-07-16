США решили наказать Киргизию за поддержку России, отключив местные компании от мировой финансовой системы

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нескольких киргизских компаний за поддержку России в обходе наложенных на неё санкционных мер.
Об этом сообщил представитель управления Министерства финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Уоррен Райан, как сообщает издание Economist.kg.
Райан уточнил, что 12 июля доступ к американской и мировой финансовым системам был закрыт для двух фирм. Это решение было принято из-за их участия в незаконных закупках и уклонении от санкций, связанных с поставками для российской военно-промышленной базы.
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