США решили наказать Киргизию за поддержку России, отключив местные компании от мировой финансовой системы

США ввели санкции против киргизских фирм

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нескольких киргизских компаний за поддержку России в обходе наложенных на неё санкционных мер.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Об этом сообщил представитель управления Министерства финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Уоррен Райан, как сообщает издание Economist.kg.

Райан уточнил, что 12 июля доступ к американской и мировой финансовым системам был закрыт для двух фирм. Это решение было принято из-за их участия в незаконных закупках и уклонении от санкций, связанных с поставками для российской военно-промышленной базы.