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Банкротство не гарантирует полное избавление от долгов: что это значит

Юрист: более миллиона россиян имеют статус банкротов

1:57
Экономика

Более миллиона россиян к лету этого года стали банкротами. Основная часть прошла процедуру признания несостоятельности через суд, а более 10% воспользовались упрощенным внесудебным форматом аннулирования долгов.

Юрист: более миллиона россиян имеют статус банкротов
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Признание банкротом не гарантирует обнуления всех финансовых обязательств гражданина. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью NewsInfo соруководитель практики защиты прав инвесторов компании "Интерцессия" Анастасия Чумак.

Она объяснила, что успешное прохождение процедуры банкротства не всегда освобождает от всех долгов. В некоторых случаях суд может принять решение о частичном погашении долгов или установить сроки для их погашения.

"Поэтому важно иметь реалистические ожидания от процесса банкротства и быть готовым к возможным ограничениям и условиям, установленным судом", — говорит эксперт.

Например, если должник причинил кому-то вред, будь то физический или моральный, по решению суда или в упрощенном порядке он все равно обязан компенсировать ущерб. Это обязательство не аннулируется даже в случае признания его банкротом. То же самое касается выплаты алиментов.

Юрист отметила, что это не полный перечень долгов, которые не подлежат списанию. 

Анастасия Чумак добавила, что банкротство предполагает ряд ограничений для должника, таких как запрет на управление предприятием или на выезд за границу. Эти ограничения могут быть критичными в зависимости от конкретной ситуации должника. Банкротство может повлиять на кредитную историю должника и усложнить доступ к кредитам в будущем. 

"Также необходимо учитывать, что процедура банкротства может затягиваться на несколько лет, что может повлиять на финансовое положение должника и его семьи", — констатирует Анастасия Чумак.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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