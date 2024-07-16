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Алкогольный бум в России: продажи взлетели в первом полугодии 2024 года

Продажи алкоголя в России выросли на 4,1%

1:55
Экономика

В России в первом полугодии 2024 года розничные продажи алкогольных напитков значительно выросли.

Продажи алкоголя в России выросли на 4,1%
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Продажи игристых вин увеличились на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 9,98 млн декалитров (дал). Продажи ликерных вин выросли на 12,1%, составив 665,2 тысячи дал. Виноградные вина показали рост на 2,5%, достигнув объема продаж в 27,55 млн дал. Водка также продемонстрировала положительную динамику с увеличением продаж на 1%, достигнув 37,03 млн дал. Продажи коньяка увеличились на 7,2%, составив 6,86 млн дал. Общие продажи крепких спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) выросли на 4,9% до 58,01 млн дал. Слабоалкогольные напитки показали рост продаж на 5,3%, достигнув объема в 8,79 млн дал, сообщает Интерфакс.

В целом, за первые шесть месяцев 2024 года в рознице было реализовано 111,72 млн дал алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия установили совместный рекорд: торговля между странами взлетела до невиданных высот.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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