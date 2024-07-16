Россия и Индия установили совместный рекорд: торговля между странами взлетела до невиданных высот

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Товарооборот России и Индии достиг рекордных значений в мае

1:41
Экономика

В мае Россия поставила в Индию товаров на сумму более 7 миллиардов долларов, что привело к увеличению товарооборота между двумя странами до рекордных 7,5 миллиарда долларов. 

Товарооборот России и Индии достиг рекордных значений в мае
Фото: commons.wikimedia.org by Pogaface, CC BY-SA 3.0

В конце весны российские компании экспортировали в Индию товаров на 7,1 миллиарда долларов, что на треть больше показателя предыдущего месяца и на 18% выше по сравнению с прошлым годом. Одновременно выросли и поставки индийских товаров в Россию — на 5% за месяц и в 1,4 раза за год, до 425,4 миллиона долларов.

Таким образом, общая торговля между двумя странами достигла рекордных 7,5 миллиарда долларов. До этого наибольшие показатели были зафиксированы в мае 2023 года, а также в феврале и марте текущего года на уровне 6,3 миллиарда долларов. За первые пять месяцев текущего года поставки из России в Индию выросли на 11,4%, достигнув 28,7 миллиарда долларов. Большие объемы поставок в Индию были только из Китая, откуда экспорт составил 41,1 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Таким образом, общий товарооборот между Россией и Индией за период с января по май увеличился на 12%, достигнув 30,7 миллиарда долларов, что составляет 48% от всего объема торговли за прошлый год.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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