В Индии выведены две гибридные разновидности томатов, срок хранения которых превышает 20 дней

Цены на помидоры по всей Индии достигают ошеломляющих 80 рупий за кг (около 85 рублей), пишет Business Standard.
Институт в Бангалоре при Индийском совете сельскохозяйственных исследований разработал две гибридные разновидности томатов, срок хранения которых превышает 20 дней, что потенциально может обеспечить некоторую защиту от завышения цен.
Обычные сорта томатов имеют срок хранения 7-10 дней. Новые гибридные сорта томатов Арка Ракшак и Арка Абедх, разработанные Индийским институтом исследований садоводства, могут похвастаться впечатляющим сроком хранения — до трех недель. Сорта также устойчивы к болезням, включая фитофтороз.
Эти характеристики могут оказаться решающими в стабилизации цепочек поставок, нарушенных неустойчивыми погодными условиями, особенно обильными дождями, которые обрушились на регионы производства томатов.
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