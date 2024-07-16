Согласно данным ООН население Индии будет снижаться

Пик численности населения Индии, вероятно, составит 1,701 миллиарда человек, и ожидается, что страна достигнет этой отметки в 2062 году, согласно докладу Организации Объединенных Наций, пишет Business Standard.
В настоящее время Индия является самой густонаселенной страной в мире.
Согласно данным, которыми поделилась ООН, население Индии начнет сокращаться в период с января по июль 2062 года.
Сегодня в Индии проживает 1,451 миллиард человек. За ней следуют Китай с показателем 1,419 миллиарда человек и Соединенные Штаты с показателем 345 миллионов.
К 2054 году Индия и Китай сохранят свои позиции, но Пакистан обойдет Соединенные Штаты и станет третьей по численности населения страной с населением 389 миллионов человек.
Что касается мира, то ООН заявила, что общая численность населения начнет сокращаться в 2083 году и составит около 10,2 миллиарда человек. В настоящее время население планеты составляет около 8,16 миллиарда человек.
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