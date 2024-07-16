Согласно данным ООН население Индии будет снижаться

ООН озвучила информацию о том, когда начнет снижаться население Индии

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пик численности населения Индии, вероятно, составит 1,701 миллиарда человек, и ожидается, что страна достигнет этой отметки в 2062 году, согласно докладу Организации Объединенных Наций, пишет Business Standard.

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В настоящее время Индия является самой густонаселенной страной в мире.

Согласно данным, которыми поделилась ООН, население Индии начнет сокращаться в период с января по июль 2062 года.

Сегодня в Индии проживает 1,451 миллиард человек. За ней следуют Китай с показателем 1,419 миллиарда человек и Соединенные Штаты с показателем 345 миллионов.

К 2054 году Индия и Китай сохранят свои позиции, но Пакистан обойдет Соединенные Штаты и станет третьей по численности населения страной с населением 389 миллионов человек.

Что касается мира, то ООН заявила, что общая численность населения начнет сокращаться в 2083 году и составит около 10,2 миллиарда человек. В настоящее время население планеты составляет около 8,16 миллиарда человек.