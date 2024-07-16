The Economist в викторине, адресованной читателям, предлагает вспомнить чеховскую пьесу

В викторине от The Economist нужно вспомнить название пьесы Чехова

Англоязычный еженедельный журнал новостной направленности The Economist предлагает своим читателям принять участие в викторине.

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Каждый день, начиная с понедельника, 15 июля, новый вопрос. В пятницу, 19 июля, необходимо дать ответы на все пять вопросов и назвать, что не менее важно, связующую тему.

Ответы рекомендуется прислать по электронной почте (с упоминанием города и страны) до 17:00 по британскому времени в пятницу, 19 июля, по адресу [email protected].

Победителей выберут случайным образом из тех, у кого будут правильные ответы. Имена трёх победителей озвучат в субботу.

Вопрос понедельника: В какой пьесе Чехова рассказывается о поместье семьи Раневских?