Ведущий платежный сервис QIWI сменит название

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QIWI рассмотрит вопрос о смене названия компании

1:10
Экономика

Qiwi plc планирует провести годовое собрание акционеров 27 августа, на котором будет рассмотрен вопрос о смене названия компании, пишет Интерфакс.

QIWI рассмотрит вопрос о смене названия компании
Фото: openverse by Бесплатный фотобанк, CC BY-SA 2.0

Акционеры также проголосуют за утверждение финансовой отчетности за 2023 год, выберут состав совета директоров и проведут повторное голосование по выбору аудиторской компании.

В январе 2024 года Qiwi завершила сделку по реализации российских активов и разделению бизнеса. Fusion Factor Fintech Limited стала приобретателем российских активов, а компания перешла в собственность АО "Киви", которой управляет бывший гендиректор компании Андрей Протопопов, который покинул должность после закрытия сделки.

В феврале ЦБ лишил лицензии Киви-банк. Регулятор утверждает, что Киви-банк многократно нарушил федеральные законы и регулятивные акты ЦБ. Было также обнаружено множество случаев открытия электронных кошельков с использованием чужих личных данных. Все это создавало угрозы для граждан.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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