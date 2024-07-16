Новый премьер-министр Британии окончательно похоронил идею о возвращении страны в ЕС

Zero Hedge: Brexit был разумным решением Великобритании

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кир Стармер, ставший главой правительства с 5 июля 2024 года, окончательно похоронил идею о возвращении Британии в ЕС. Об этом передает издание Zero Hedge.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Ранее, в 2023 году, Стармер озвучил пять "миссий" Лейбористской партии для "исправлений основ" британской экономики:

нарастить использование чистой энергии;

достичь самого высокого экономического роста в G7;

улучшить работу Национальной службы здравоохранения;

обеспечить равные возможности для всех британцев при поиске работы и поступлении в учебные заведения;

сделать улицы страны более безопасными.

Не может быть и речи о членстве в ЕС, когда необходимо решить такие проблемы. Поэтому следует благодарить Бориса Джонсона, главного идеолога Brexit, который, как показало время, был разумным решением. Позволять "нянькам" из ЕС определять политику отдельного государства — ошибка, за которую можно горько поплатиться.