Новый премьер-министр Британии окончательно похоронил идею о возвращении страны в ЕС

Кир Стармер, ставший главой правительства с 5 июля 2024 года, окончательно похоронил идею о возвращении Британии в ЕС. Об этом передает издание Zero Hedge.
Ранее, в 2023 году, Стармер озвучил пять "миссий" Лейбористской партии для "исправлений основ" британской экономики:
Не может быть и речи о членстве в ЕС, когда необходимо решить такие проблемы. Поэтому следует благодарить Бориса Джонсона, главного идеолога Brexit, который, как показало время, был разумным решением. Позволять "нянькам" из ЕС определять политику отдельного государства — ошибка, за которую можно горько поплатиться.
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