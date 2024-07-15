ВТБ проинвестирует в импортозамещение софта в этом году рекордную сумму

К концу года ВТБ сделает импортонезависимыми 95% IT-систем

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вадим Кулик, заместитель президента и председателя правления ВТБ, сообщил в интервью "Ведомостям", что по плану 90 млрд рублей банк инвестирует в импортозамещение софта с 2021 года и до конца 2024 года.

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Наибольшие инвестиции запланированы на 2024 год — более 50 млрд рублей.

Кулик отметил, с 2021 года началось замещение зарубежных IT-систем и сервисов, из которых более 50 млрд рублей придется на 2024 год. Инвестиции в IT-импортозамещение в этом году будут рекордными для ВТБ.

Основная цель проведения импортозамещения — это снижение зависимости России от импорта товаров и услуг за счет развития собственного производства и замещения импортных товаров на отечественные аналоги. Меры по импортозамещению могут быть направлены на развитие отечественной промышленности, увеличение конкурентоспособности продукции, создание новых рабочих мест и укрепление экономической независимости страны.