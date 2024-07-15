ВТБ проинвестирует в импортозамещение софта в этом году рекордную сумму

Вадим Кулик, заместитель президента и председателя правления ВТБ, сообщил в интервью "Ведомостям", что по плану 90 млрд рублей банк инвестирует в импортозамещение софта с 2021 года и до конца 2024 года.
Наибольшие инвестиции запланированы на 2024 год — более 50 млрд рублей.
Кулик отметил, с 2021 года началось замещение зарубежных IT-систем и сервисов, из которых более 50 млрд рублей придется на 2024 год. Инвестиции в IT-импортозамещение в этом году будут рекордными для ВТБ.
Основная цель проведения импортозамещения — это снижение зависимости России от импорта товаров и услуг за счет развития собственного производства и замещения импортных товаров на отечественные аналоги. Меры по импортозамещению могут быть направлены на развитие отечественной промышленности, увеличение конкурентоспособности продукции, создание новых рабочих мест и укрепление экономической независимости страны.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.