Что больше всего удивило россиянку в Южно-Курильске?

Рекомендация для туристов, ищущих необычные места для отдыха в России: обратите внимание на Курильские острова, пишет Лента. ру.
Один из таких островов — Кунашир, куда можно добраться на самолете из Южно-Сахалинска. В Южно-Курильске, единственном поселке на острове, туристов ждут незабываемые впечатления.
Однако цены в магазинах могут удивить многих россиян, приехавших в столь отдаленные места России. Например, яблоки из Азербайджана стоят 440 рублей за килограмм, турецкие груши — 670 рублей, гранат — 1000 рублей за штуку, а маракуйя из Китая — 180 рублей за штуку. Пакет творога обойдется в 500 рублей.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.