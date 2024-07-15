Что больше всего удивило россиянку в Южно-Курильске?

Россиянку удивили цены на фрукты в Южно-Курильске

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рекомендация для туристов, ищущих необычные места для отдыха в России: обратите внимание на Курильские острова, пишет Лента. ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, CC BY-SA 4.0

Один из таких островов — Кунашир, куда можно добраться на самолете из Южно-Сахалинска. В Южно-Курильске, единственном поселке на острове, туристов ждут незабываемые впечатления.

Однако цены в магазинах могут удивить многих россиян, приехавших в столь отдаленные места России. Например, яблоки из Азербайджана стоят 440 рублей за килограмм, турецкие груши — 670 рублей, гранат — 1000 рублей за штуку, а маракуйя из Китая — 180 рублей за штуку. Пакет творога обойдется в 500 рублей.