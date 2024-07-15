Продлена лицензия "Газпрома" на Чаяндинское месторождение

"Газпром" будет распоряжаться Чаяндинским участком до конца 2204 года

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Газпром" продлил срок лицензии на Чаяндинский участок углеводородов в Якутии. Информация об этом появилась в государственном реестре участков недр и лицензий, пишет Интерфакс.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Теперь компания будет иметь право на этот участок до 2204 года, вместо предыдущей даты окончания лицензии — 25 августа 2028 года.

Это не единственный случай продления лицензии у "Газпрома". Например, лицензия на участок Оренбургский-2 действует до 2299 года. Также были продлены лицензии на участки Северо-Васюганский (до 2267 года), Астраханский Левобережный (до 2222 года) и другие.

В будущем до конца XXII века могут истечь права на еще 10 участков, включая Казанский, Останинский, Рыбальный, Харасавэйский, Заполярный и другие.

Чаяндинское месторождение является одним из крупнейших на востоке России и играет важную роль в газодобыче. Оно также служит как ресурсная база для газопровода "Сила Сибири". Добычу газа осуществляет "Газпром добыча Ноябрьск", а нефти — "Газпромнефть-Заполярье". Всего в месторождении содержится 1,2 трлн кубометров газа и 61,6 млн тонн нефти.