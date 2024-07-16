Россия стала мировым лидером в производстве никеля

Путин: РФ лидер по производству никеля

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия лидирует в мире по производству высококачественного никеля, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на выступление президента РФ Владимира Путина на мероприятии, посвященном Дню металлурга.

Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

Путин отметил вклад работников металлургической отрасли, подчеркнув, что благодаря их усилиям горно-металлургический комплекс России продолжает динамичное развитие.

Президент подчеркнул, что в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высококачественного никеля. Второе место по производству алюминия, третье место — по производству титановой продукции и пятое место — по объемам выплавки стали.