Россия стала мировым лидером в производстве никеля

Россия лидирует в мире по производству высококачественного никеля, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на выступление президента РФ Владимира Путина на мероприятии, посвященном Дню металлурга.
Путин отметил вклад работников металлургической отрасли, подчеркнув, что благодаря их усилиям горно-металлургический комплекс России продолжает динамичное развитие.
Президент подчеркнул, что в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высококачественного никеля. Второе место по производству алюминия, третье место — по производству титановой продукции и пятое место — по объемам выплавки стали.
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