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Россия стала мировым лидером в производстве никеля

Путин: РФ лидер по производству никеля

0:41
Экономика

Россия лидирует в мире по производству высококачественного никеля, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на выступление президента РФ Владимира Путина на мероприятии, посвященном Дню металлурга.

Путин: РФ лидер по производству никеля
Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

Путин отметил вклад работников металлургической отрасли, подчеркнув, что благодаря их усилиям горно-металлургический комплекс России продолжает динамичное развитие.

Президент подчеркнул, что в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высококачественного никеля. Второе место по производству алюминия, третье место — по производству титановой продукции и пятое место — по объемам выплавки стали.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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