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Москва и Пхеньян достигли соглашения о начале поставок яблок на российский рынок

КНДР будет поставлять яблоки в РФ

0:41
Экономика

Москва и Пхеньян достигли соглашения о начале поставок яблок на российский рынок, сообщили представители Россельхознадзора, ссылаясь на данные ТАСС.

КНДР будет поставлять яблоки в РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Переговоры, состоявшиеся в июне 2024 года, подчеркнули потенциал для расширения торгового сотрудничества между Россией и КНДР.

В Россельхознадзоре отметили, что все вопросы со стороны КНДР были урегулированы, и стороны достигли договоренности о возможности начать поставки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы и Пхеньяна углублять сотрудничество в различных областях.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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