Москва и Пхеньян достигли соглашения о начале поставок яблок на российский рынок, сообщили представители Россельхознадзора, ссылаясь на данные ТАСС.
Переговоры, состоявшиеся в июне 2024 года, подчеркнули потенциал для расширения торгового сотрудничества между Россией и КНДР.
В Россельхознадзоре отметили, что все вопросы со стороны КНДР были урегулированы, и стороны достигли договоренности о возможности начать поставки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы и Пхеньяна углублять сотрудничество в различных областях.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.