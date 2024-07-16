Москва и Пхеньян достигли соглашения о начале поставок яблок на российский рынок

КНДР будет поставлять яблоки в РФ

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Москва и Пхеньян достигли соглашения о начале поставок яблок на российский рынок, сообщили представители Россельхознадзора, ссылаясь на данные ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Переговоры, состоявшиеся в июне 2024 года, подчеркнули потенциал для расширения торгового сотрудничества между Россией и КНДР.

В Россельхознадзоре отметили, что все вопросы со стороны КНДР были урегулированы, и стороны достигли договоренности о возможности начать поставки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы и Пхеньяна углублять сотрудничество в различных областях.