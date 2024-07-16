Россия может снова запретить экспорт бензина

Экспорт бензина может остановиться в августе

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам на Кавказском инвестиционном форуме, что правительство может не продлевать отмену запрета на экспорт бензина в августе, если обстановка останется напряженной.

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Он отметил, что вопрос о продлении запрета на экспорт бензина в сентябре пока рано обсуждать. Новак подчеркнул, что рынок топлива в России остается стабильным, но чувствителен к объемам предложения бензина марки АИ-95.

"Рынок так реагирует на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, он очень чувствительный, будем его успокаивать, потому что ничего страшного не происходит", — сказал он.