Цены на авиабилеты выросли на 8% к отпускному сезону

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владимир Потешкин, заместитель министра транспорта Российской Федерации, на совещании, посвящённом мерам по повышению доступности авиаперелётов, сообщил, что в июне стоимость авиабилетов в России выросла на 9%.

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"В этом году действительно отмечается рост цен. В январе — на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, в мае и июне — на 9%", — сказал Потешкин.

Согласно данным Росстата, в июне цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на 8% по сравнению с маем.

Правительство предпринимает меры по недопущению роста цен на авиабилеты.