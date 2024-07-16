США больше не влияют на курс рубля: новый этап в развитии российской валюты

Рубль адаптируется к новым санкциям

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская национальная валюта адаптируется к новым санкциям, согласно информации издания "Прайм", ссылающегося на финансового аналитика компании BitRiver, Владислава Антонова.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

На неделе ожидается поддержание относительной стабильности, подкрепленной внутренними факторами. Влияние событий в США на текущий момент существенно снижается.

В настоящее время ключевыми факторами, влияющими на динамику рубля, остаются цены на нефть, объемы валютных продаж со стороны экспортеров, высокая ключевая ставка Центробанка РФ и низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.

Также значительное влияние оказывают действия Минфина и Центробанка РФ в рамках бюджетного правила.