Российская национальная валюта адаптируется к новым санкциям, согласно информации издания "Прайм", ссылающегося на финансового аналитика компании BitRiver, Владислава Антонова.
На неделе ожидается поддержание относительной стабильности, подкрепленной внутренними факторами. Влияние событий в США на текущий момент существенно снижается.
В настоящее время ключевыми факторами, влияющими на динамику рубля, остаются цены на нефть, объемы валютных продаж со стороны экспортеров, высокая ключевая ставка Центробанка РФ и низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.
Также значительное влияние оказывают действия Минфина и Центробанка РФ в рамках бюджетного правила.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.