В апреле этого года на рынок за кыргызским золотом вновь вышла Британия, ранее бывшая основным покупателем. За время её отсутствия лидером среди стран-импортёров драгоценного металла стал Китай.
Однако, согласно статистическим данным Нацстаткома КР, можно предположить, что Британия намерена вернуть прежний статус.
За первые пять месяцев 2024 года Кыргызстан экспортировал золото на сумму $295,2 млн, что на $105,9 млн больше, чем в тот же период прошлого года. По сравнению с прошлым месяцем экспорт драгоценного металла увеличился на $83 млн.
Основным импортером всё ещё остаётся Китай, который за месяц приобрёл 426,4 килограмма золота на $32 млн. Всего с начала года КНР закупила 1,8 тонны драгоценного металла на сумму $129,4 млн.
Однако Британия быстро наращивает объёмы закупок кыргызского золота. Только за месяц она приобрела 686,4 килограмма на сумму $51 млн. Всего за два месяца Британия выкупила 1,4 тонны золота на сумму $101,3 млн.
Напомним, до 2021 года Великобритания была основным покупателем кыргызского золота. Однако после конфликта вокруг рудника "Кумтор" между канадской компанией Centerra и Кыргызстаном, в результате которого рудник перешёл под контроль республики, поставки драгоценного металла были прекращены.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.