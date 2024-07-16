Великобритания намерена бороться с Китаем за кыргызское золото

Британия и Китай делят кыргызские сокровища

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле этого года на рынок за кыргызским золотом вновь вышла Британия, ранее бывшая основным покупателем. За время её отсутствия лидером среди стран-импортёров драгоценного металла стал Китай.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Однако, согласно статистическим данным Нацстаткома КР, можно предположить, что Британия намерена вернуть прежний статус.

За первые пять месяцев 2024 года Кыргызстан экспортировал золото на сумму $295,2 млн, что на $105,9 млн больше, чем в тот же период прошлого года. По сравнению с прошлым месяцем экспорт драгоценного металла увеличился на $83 млн.

Основным импортером всё ещё остаётся Китай, который за месяц приобрёл 426,4 килограмма золота на $32 млн. Всего с начала года КНР закупила 1,8 тонны драгоценного металла на сумму $129,4 млн.

Однако Британия быстро наращивает объёмы закупок кыргызского золота. Только за месяц она приобрела 686,4 килограмма на сумму $51 млн. Всего за два месяца Британия выкупила 1,4 тонны золота на сумму $101,3 млн.

Напомним, до 2021 года Великобритания была основным покупателем кыргызского золота. Однако после конфликта вокруг рудника "Кумтор" между канадской компанией Centerra и Кыргызстаном, в результате которого рудник перешёл под контроль республики, поставки драгоценного металла были прекращены.