Россиянам рассказали, сколько придётся переплатить за ипотеку

Эксперты выяснили, сколько придется переплатить по ипотеке

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Переплата по ипотечному кредиту может значительно варьироваться в зависимости от условий различных программ, предлагаемых банками, а также размера первоначального взноса.

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По расчетам Banki. ru, можно узнать, какой будет переплата, если взять кредит на пять миллионов рублей.

С 1 июля в России прекратила действовать программа льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под восемь процентов годовых, которая была введена в 2020 году из-за пандемии. Согласно данным экспертов, в начале июля средние процентные ставки по ипотеке в России превысили 19-20% годовых, а максимальные ставки достигли около 24%.

Тем временем, Минфин объявил о продлении программы семейной ипотеки на новостройки и строительство частных домов до 2030 года. Ставка по этой программе составит 6%, включая жителей Дальнего Востока. Однако такие кредиты доступны для семей только при выполнении определенных условий, например, один из детей должен быть младше шести лет.

Чтобы понять, сколько придется переплатить, взяв 5 миллионов рублей на покупку жилья, нужно рассмотреть несколько вариантов, включая рыночные и льготные программы.

Если взять ипотеку на 5 млн рублей с первоначальным взносом в 1,25 млн рублей (минимум 20% от стоимости квартиры) на 20 лет под 17% годовых, ежемесячный платеж составит 73 340 рублей. Переплата при начальной цене квартиры в 6,25 млн рублей составит 12,6 млн рублей, если оплата будет производиться строго по графику, без дополнительных платежей, просрочек и досрочного погашения.