Золото по $40,000? Эксперт предсказывает взрывной рост цен на драгметалл

Основатель Matterhorn Asset Management и Gold Switzerland Эгон фон Грейерц прогнозирует значительный рост цен на золото, основываясь на исторических трендах и текущих экономических условиях.
Он считает, что золото может достичь $16,000 за унцию, если вернется к своему среднему значению по отношению к государственным облигациям США, и даже $40,000 за унцию, как это было в 1979-80 годах.
Фон Грейерц отмечает, что золото в среднем составляло 40% от выданных государственных облигаций США, а сейчас только 7%. Возврат к среднему значению потребует шестикратного увеличения цены золота до $16,000.
Он также подчеркивает, что страны БРИКС активно увеличивают закупки золота, а центральные банки продают государственные облигации США.
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