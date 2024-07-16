Золото по $40,000? Эксперт предсказывает взрывной рост цен на драгметалл

Золото может достигнуть $40,000 за унцию

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель Matterhorn Asset Management и Gold Switzerland Эгон фон Грейерц прогнозирует значительный рост цен на золото, основываясь на исторических трендах и текущих экономических условиях.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Он считает, что золото может достичь $16,000 за унцию, если вернется к своему среднему значению по отношению к государственным облигациям США, и даже $40,000 за унцию, как это было в 1979-80 годах.

Фон Грейерц отмечает, что золото в среднем составляло 40% от выданных государственных облигаций США, а сейчас только 7%. Возврат к среднему значению потребует шестикратного увеличения цены золота до $16,000.

Он также подчеркивает, что страны БРИКС активно увеличивают закупки золота, а центральные банки продают государственные облигации США.