Больше денег каждому родителю: новый закон о семейных выплатах подписал Путин

Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате гражданам России

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате гражданам России, у которых двое или более детей.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Право на получение выплаты будут иметь семьи, где средний доход на члена семьи не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

Выплата будет предоставляться каждому из родителей, усыновителям или опекунам детей до 18 лет (или до 23 лет, если дети учатся очно), при условии отсутствия задолженности по алиментам. Размер выплаты будет определяться таким образом, чтобы окончательный налог на доходы физических лиц составил 6%.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, что означает, что в этом году семьи смогут подать заявление на получение выплаты за 2025 год.