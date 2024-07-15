Большие перемены на рынке золота: самые важные моменты этой недели

Цены на золото стабилизировались в ожидании комментариев от ФРС

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на золото в понедельник стабилизировались. Инвесторы ожидают комментариев от высокопоставленных чиновников Федеральной резервной системы и экономических данных, чтобы получить дополнительные намеки относительно будущих изменений процентных ставок в США.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

Спотовая стоимость золота составляет $2411,25 за унцию на начало текущей недели, согласно данным Yahoo Finance.

Председатель ФРС Джером Пауэлл планирует выступить в понедельник, а несколько других чиновников планируют выступления позже на этой неделе.

Кроме того, на текущей неделе ожидаются данные, включая отчеты о розничных продажах в США, объемах промышленного производства за июнь и еженедельные заявки на пособие по безработице.