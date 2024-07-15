Эксперт прогнозирует резкий рост доллара: что ждать уже этим летом?

В августе ожидается, что стоимость доллара превысит отметку в 90 рублей, сообщил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Он также отметил, что к концу лета наблюдается постепенное снижение курса рубля, и прогнозирует, что курс может приблизиться к отметке в 95 рублей за доллар.
Эксперт связывает рост курса американской валюты с подготовкой импортерами к новогодним праздникам, когда возрастает спрос на доллар из-за увеличенного импорта товаров.
Остапкович также отметил, что увеличение дефицита бюджета в 2024 году может способствовать дальнейшему снижению рубля, что выгодно для покрытия бюджетных расходов, как сообщает Москва 24. сс
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