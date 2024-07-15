Саудовская Аравия намерена наказать Запад за конфискацию российских активов

Напряжение между Саудовской Аравией и Западом растёт

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Саудовская Аравия выразила готовность продать долговые бумаги Евросоюза в ответ на возможную конфискацию российских активов на Западе, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Власти Эр-Риада отправили четкий сигнал Западу о необходимости соблюдать международное право, однако министерство финансов королевства выразило недовольство такими возможными шагами.

РИА Новости подчеркивают, что Саудовская Аравия уже не простой региональный игрок, а ключевой игрок на мировой арене, особенно в сфере нефтяных экспортов, и выражает свое недовольство антироссийскими санкциями и укреплением военной составляющей доллара.