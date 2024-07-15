Саудовская Аравия выразила готовность продать долговые бумаги Евросоюза в ответ на возможную конфискацию российских активов на Западе, сообщает РИА Новости.
Власти Эр-Риада отправили четкий сигнал Западу о необходимости соблюдать международное право, однако министерство финансов королевства выразило недовольство такими возможными шагами.
РИА Новости подчеркивают, что Саудовская Аравия уже не простой региональный игрок, а ключевой игрок на мировой арене, особенно в сфере нефтяных экспортов, и выражает свое недовольство антироссийскими санкциями и укреплением военной составляющей доллара.
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