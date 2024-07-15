Французская экономика под угрозой из-за огромного госдолга

Франция ожидает рост госдолга до €3,6 трлн к 2027 году

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В эфире радиостанции France Inter было заявлено, что госдолг Франции, который на данный момент составляет около €3,1 трлн (приблизительно 110% ВВП), может к 2027 году увеличиться до €3,6 трлн, сообщил глава Счетной палаты Пьер Московиси.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0

Он также отметил, что текущие расходы на обслуживание долга составляют €60 млрд в год и могут вырасти до €80 млрд к 2027 году.

По мнению Московиси, это сократит возможности государства для финансирования других секторов, таких как образование, правосудие, безопасность или переход на зеленую экономику.

Он подчеркнул, что снижение государственного долга должно стать приоритетом для нового правительства, независимо от его политической принадлежности.