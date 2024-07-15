Самара возглавила рейтинг городов с самыми дешёвыми квартирами

Рейтинг доступного жилья: Самара на первом месте

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты составили рейтинг городов-миллионников с наиболее доступными квартирами. Первое место в этом списке заняла Самара, сообщает Газета. ru со ссылкой на данные "Яндекс. Недвижимость".

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В Самаре, которая возглавила рейтинг, медианная стоимость квадратного метра жилья в студии в июне составила 114 тысяч рублей, а средняя цена самой квартиры — 3,3 миллиона рублей.

В однокомнатной квартире в Самаре средняя стоимость квадратного метра составляет 104 тысячи рублей, а общая стоимость такого жилья — около 4,3 миллиона рублей. Квадратный метр в двухкомнатной квартире стоит 99 тысяч рублей, а цена всей квартиры — 6,7 миллиона рублей. В трехкомнатной квартире квадратный метр стоит около 98 тысяч рублей, а общая стоимость жилья — 8,6 миллиона рублей.