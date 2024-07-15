Покушение на Дональда Трампа способствовало росту цены биткоина

Биткоин резко подорожал после покушения на Трампа

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс биткоина за последние сутки увеличился более чем на $3 тыс., преодолев отметку в $62 тыс., согласно данным биржи Binance.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

По состоянию на 12:25 по московскому времени биткоин торговался по $62 730 (+4,31%). Всего 10 дней назад курс BTC достиг минимального значения с конца февраля, опустившись до $54 тыс.

Курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum за последние сутки поднялся на 4,47% и на 12:25 составил $3353. Другие популярные криптовалюты также подорожали на 3-5%.

Начало роста криптовалют совпало по времени с покушением на Дональда Трампа, произошедшим накануне.