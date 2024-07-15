Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Очеретина: для поддержания здоровья рекомендуется пить мягкую воду
Преимущества и недостатки нового Renault Megane Grand Coupe
Кинологи рассказали, кого собака укусит первым: исключений нет
Анастасия Решетова рассказала о предпочтениях в отношениях и ответила на обвинения
Рейтинг самых жутких способов умереть в мире Fallout
Компания Сергея Бачина займется созданием горного курорта BAYTIK (Байтик) в Киргизии
Эксперты рассказали, стоит ли покупать закрытый лоток
Врач Ашихмин: гипертоникам не обязательно полностью исключать кофе
Эффективные методы для роста длинных и густых ресниц
Google ведёт переговоры о приобретении израильского стартапа в сфере кибербезопасности

Google нацелена на крупнейшее приобретение в своей истории

Экономика

Alphabet, материнская компания Google, находится в процессе переговоров о приобретении израильского стартапа Wiz, специализирующегося на кибербезопасности.

Google нацелена на крупнейшее приобретение в своей истории
Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

По данным Bloomberg, сумма сделки может достигнуть $23 млрд, что сделает её крупнейшей в истории Alphabet. Тем не менее, соглашение пока не достигнуто, и переговоры могут завершиться без результата.

Сделка может быть оформлена в ближайшее время. Приобретение Wiz позволит Google укрепить свои позиции на рынке облачных решений и сократить разрыв с конкурентами Microsoft и Amazon. Несмотря на то что облачное подразделение Alphabet приносит прибыль уже несколько кварталов подряд, компания продолжает активно инвестировать в его развитие.

Израильская компания Wiz предлагает облачные решения по обнаружению и реагированию на угрозы с использованием искусственного интеллекта. Стартап считается одним из самых быстрорастущих в сфере программного обеспечения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.

Названа самая лучшая подкормка для томатов
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова "Мясной клей" нарушает всю технологию производства продуктов Дмитрий Плотников
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
Последние материалы
"Абсолют Страхование" застраховала корабль "Академик Борис Петров"
Как понять, что косметика испортилась: признаки и решения
Политолог Оленченко: Орбан нам полезен, но у России есть свой план
К 2025 году Россия может лишиться производства светодиодов
60% доставляемой готовой еды оказалось непригодно для употребления
Мощная вспышка на Солнце достигла высшего класса X
Врач Юлия Чехонина: в жару лучше избегать кофе, сладких соков и энергетиков
Волочкова обвинила Джигурду в использовании её для пиара и подставах
Россиянам назвали три страны, которые могут стать альтернативой подорожавшей Турции
"Мясной клей" нарушает всю технологию производства продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников