Google ведёт переговоры о приобретении израильского стартапа в сфере кибербезопасности

Google нацелена на крупнейшее приобретение в своей истории

Alphabet, материнская компания Google, находится в процессе переговоров о приобретении израильского стартапа Wiz, специализирующегося на кибербезопасности.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

По данным Bloomberg, сумма сделки может достигнуть $23 млрд, что сделает её крупнейшей в истории Alphabet. Тем не менее, соглашение пока не достигнуто, и переговоры могут завершиться без результата.

Сделка может быть оформлена в ближайшее время. Приобретение Wiz позволит Google укрепить свои позиции на рынке облачных решений и сократить разрыв с конкурентами Microsoft и Amazon. Несмотря на то что облачное подразделение Alphabet приносит прибыль уже несколько кварталов подряд, компания продолжает активно инвестировать в его развитие.

Израильская компания Wiz предлагает облачные решения по обнаружению и реагированию на угрозы с использованием искусственного интеллекта. Стартап считается одним из самых быстрорастущих в сфере программного обеспечения.