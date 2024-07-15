Россия рискует остаться без собственных светодиодов и светильников

К 2025 году Россия может лишиться производства светодиодов

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если российские власти не примут необходимые меры, то к 2025 году страна может остаться без собственных светодиодов и светильников. Об этом предупредила генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова.

Фото: Wikimedia Commons by Gussisaurio, CC BY-SA 3.0

С 2025 года для признания светодиода отечественным, его корпус и светоизлучающий полупроводниковый кристалл должны быть произведены в России, сообщают "Ведомости".

Однако массовое производство этих компонентов еще не было налажено. По словам технического консультанта АПСС Станислава Лермонтова, признаки коммерческого производства этих деталей отсутствуют не только в РФ, но и в других странах Евразийского экономического союза.

GR-директор международной светотехнической корпорации "БЛ групп" Евгений Долин предупредил, что с 1 января 2025 года светодиоды, не соответствующие установленным требованиям, будут исключены из реестра Минпромторга, куда входит оборудование, признаваемое российским.

Грекова считает, что наладить серийное производство кристаллов или корпусов вряд ли удастся, так как это требует значительных затрат. Попытки убедить в этом Минпромторг не привели к успеху.